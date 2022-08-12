Названа стоимость отдыха в Крыму

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

Крым в этом году выпал из топ-5 популярных направлений для отдыха. Связано это с закрытым аэропортом, впрочем туристы все равно находят способы добраться на курорты Черного моря. Цены за одну ночь в крымских отелях начинаются от трех до 50 тысяч рублей. Зависит от месторасположения и уровня сервиса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.