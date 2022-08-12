Дептранс Москвы запустит автобусные рейсы в Крым с 19 августа

С 19 августа департамент транспорта Москвы запускает автобусные рейсы в Крым. Раз в неделю они будут возить пассажиров от автовокзала "Саларьево" в Ялту и обратно.

Время в пути займет 29 часов, это быстрее большинства железнодорожных рейсов до соседнего Симферополя. В автобусах кондиционеры, удобные кресла с подставками для ног. Билеты можно купить в приложении "Метро Москвы", в кассах на станциях метро "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово", на всех автовокзалах и автостанциях столицы, а также на сайте mosmetro.ru.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.