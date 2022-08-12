Осенний этап продаж туров с кешбэком в 20% начнется в России 25 августа. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Скидка коснется поездок, забронированных в период с 1 октября по 25 декабря. В программе участвуют все российские регионы. Кешбэк будет действовать и при покупке круизов – с 1 сентября до окончания сезона навигации.

В 2022 году акцией с возвратом средств воспользовались уже 600 тысяч человек. Детским кешбэком, по данным Ростуризма, воспользовались 845 тысяч человек. Кроме того, возврат средств за путевки на Дальний Восток увеличили до 20%. Теперь начислить могут максимум 40 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.