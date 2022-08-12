Россияне стали чаще отправляться на шопинг в Белоруссию

В погоне за ушедшими из страны брендами россияне летят в Белоруссию. Чтобы плотно отовариться, достаточно выходных, рассказали туроператоры.

Сколько стоит такая путевка, как добраться до Минска и принимают ли в торговых центрах российские карты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.