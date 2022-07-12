Туры в Египет и Турцию подорожали в два раза, но высокий спрос сохранился – АТОР

Туры в Египет и Турцию подорожали в два раза, однако спрос на них по-прежнему высокий. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР уточнили, что снижения цен ждать не стоит. Причина – в высоком спросе на турпутевки. А еще есть дефицит перевозки, хоть и не такой острый, как в мае и июне 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.