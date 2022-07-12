Москва 24 в рубрике "Семь кругов Адлера" рассказала о ценах на отели в Дагомысе

Практически все отели и гостиницы в Сочи до конца лета 2022 года забронированы. В Ассоциации туроператоров попросили отдыхающих обратить внимание на другие курорты. Например, отпуск в Лазаревском обойдется в два раза дешевле, чем в Сочи, места там еще есть.

Сколько стоит номер в Дагомысе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.