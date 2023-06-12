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Новости

12:45

Туризм

Россиянам рассказали, какие курорты обойдутся туристам дешевле в летнем сезоне

Россиянам рассказали, какие курорты обойдутся туристам дешевле в летнем сезоне

Безвизовые туры в Китай для граждан России могут появиться в июле

Электронные визы в Россию появятся в июле

Отдых в Турции стал дороже на 20% для россиян

Электропоезда "Ласточка" запустили между Гагрой и Сочи

Москвичи улетели на длинные выходные в Турцию, Арабские Эмираты и Египет

Эксперты рассказали, снизится ли спрос на отдых в Египте после нападения акулы

Эксперты рассказали, снизится ли спрос на отдых в Египте после нападения акулы на человека

Эксперты рассказали, снизится ли спрос на отдых в Египте после нападения акулы на человека

Названы самые популярные направления для путешествий у россиян

Сезон летних отпусков только начался, а побережья российских курортов уже заполнены туристами. Спросом пользуются и городские развлечения. Так, например, в Анапе туристы по несколько часов стоят в очереди в дельфинарий.

Подорожал ли отдых на российских курортах? Действительно ли так много отдыхающих на курортах Краснодарского края? И что этим летом обойдется дешевле – Турция или Абхазия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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