Россиянам рассказали, какие курорты обойдутся туристам дешевле в летнем сезоне

Сезон летних отпусков только начался, а побережья российских курортов уже заполнены туристами. Спросом пользуются и городские развлечения. Так, например, в Анапе туристы по несколько часов стоят в очереди в дельфинарий.

Подорожал ли отдых на российских курортах? Действительно ли так много отдыхающих на курортах Краснодарского края? И что этим летом обойдется дешевле – Турция или Абхазия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.