Зарубежные компании перестали продавать круизные туры россиянам – АТОР

Крупнейшие иностранные круизные компании группы Carnival Corporation перестали продавать туры россиянам. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Приостановили продажи и новые бронирования для граждан, проживающих на территории России, Республики Белорусии и Донбасса. В компании пообещали, что уже подтвержденные бронирования не аннулируют.

Однако в АТОР, ссылаясь на одного из собеседников, сообщили, что уже были случаи, когда россиян не пустили на борт круизных лайнеров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

