Москвичам рассказали об отдыхе в Германии

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Орел и ПЦР-шка". В ней телезрителям рассказывают о странах, которые на данный момент открыты для поездок.

Германия пускает только обладателей вида на жительство, родственников своих граждан, а также по вопросам лечения, бизнеса, учебы. При въезде в страну обязателен отрицательный тест на коронавирус, не старше 48 часов.

При этом номер в отеле на двоих взрослых на 7 ночей обойдется в Берлине в 47 тысяч рублей минимум. Отели классом повыше – "Рэдиссон" и "Хилтон" – обойдутся в 72 и 81 тысячу рублей соответственно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.