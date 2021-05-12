Кабмин продлил до конца года программу туристического кешбэка

Почти 4 миллиарда рублей вернули путешественникам по программе туристического кешбэка. Программой можно пользоваться и дальше – ее продлили до конца года. Об этом заявил Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

По его словам, представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.

Мишустин также отметил, что на начало мая такой услугой воспользовались почти миллион человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.