Путешественник из РФ, которому Эквадор отказал во въезде, изменил планы на тур по странам

Отправившийся в первое в истории кругосветное путешествие на отечественном автомобиле УАЗ российский путешественник Александр Морозов, которому Эквадор отказал во въезде, решил изменить планы на свой тур по мировым странам.

По его словам, он может остаться в Перу. Однако российский путешественник уточнил, что заедет в Чили, чтобы посмотреть на пустыню. После Морозов вернется в Лиму, чтобы отправить машину домой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

