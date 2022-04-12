Телеканал Москва 24 узнал, сколько стоит добраться до Коломны

Телеканал Москва 24 в рубрике "Май холлидейз" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Добраться до Коломны можно на электричке. Весь путь займет мене 2,5 часа. Цена за билеты составляет 324 рубля минимум. Также можно отправиться на автомобиле. Время в пути составит 1 час и 15 минут. Около 550 рублей придется потратить на бензин.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.