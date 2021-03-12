В рубрике "Где бы вы были без нас" телезрители поделились кадрами из Болоньи

В рубрике "Где бы вы были без нас" москвичи делятся воспоминаниями о путешествиях по разным странам.

Телезрители прислали видео, снятое в Болонье задолго до пандемии. На центральной площади гуляют и поют. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.