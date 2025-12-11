Открытие сезона в подмосковных горнолыжных курортах перенесли из-за отсутствия снега. Ни один из крупных комплексов региона не смог открыться к началу второй декады декабря.

Из-за устойчивой плюсовой температуры работа снежных пушек не позволяет создать полноценное покрытие, а на склонах местами сохраняется зеленая трава. По данным АТОР, спрос на поездки на российские горнолыжные курорты пока на 3–4% ниже, чем годом ранее.

