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16:30

Туризм

Россиянам рассказали о новогоднем отдыхе в Москве

Россиянам рассказали о новогоднем отдыхе в Москве

Туристы забронировали к Новому году номера в столичных гостиницах

Туристы забронировали половину номеров в гостиницах столицы к Новому году

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Многие россияне выбрали для новогоднего путешествия Москву, а в столичных отелях уже забронировали половину номеров.

Проживание в трехзвездочном отеле с 29 декабря по 4 января стартует от 26 330 рублей за двоих. Номер в гостинице классом выше можно найти примерно от 31 тысячи рублей. Начальник отдела рекламы и связей с общественностью одного из отелей Ольга Смирнова рассказала, что стоимость стандартного номера 4 звезды начинается от 8 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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