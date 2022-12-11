Россиянам рассказали о новогоднем отдыхе в Москве

Многие россияне выбрали для новогоднего путешествия Москву, а в столичных отелях уже забронировали половину номеров.

Проживание в трехзвездочном отеле с 29 декабря по 4 января стартует от 26 330 рублей за двоих. Номер в гостинице классом выше можно найти примерно от 31 тысячи рублей. Начальник отдела рекламы и связей с общественностью одного из отелей Ольга Смирнова рассказала, что стоимость стандартного номера 4 звезды начинается от 8 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

