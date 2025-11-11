Форма поиска по сайту

11 ноября, 16:30

В 2025 году Крым посетили 6 млн туристов

В 2025 году Крым посетили 6 миллионов туристов. Как сообщил Владимиру Путину глава региона Сергей Аксенов в ходе рабочей встречи в Кремле, это на 16% больше, чем в прошлом сезоне.

Он доложил президенту о поддержке предпринимательства и развитии дорожной инфраструктуры на полуострове. Обсуждалась также реализация федеральной целевой программы и национальных проектов, том числе то, какую помощь в этом оказывают власти столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

