Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:30

Туризм

В Египте запустили систему tax free для зарубежных туристов

В Египте запустили систему tax free для зарубежных туристов

Москвичам рассказали, как добраться до Владимира

Новости часа: Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в шенгенскую зону

Новости часа: Басманный суд арестовал владельца кафе "Полигон"

Россиянам рассказали о стоимости поездок в Египет в новогодние праздники

Количество туркомпаний в крупных городах РФ уменьшилось на 11% за год – аналитики

Египет стал одним из самых популярных направлений на новогодние праздники у россиян

Россиянам рассказали о стоимости туров в Египет в новогодние праздники

Египет стал одним из самых популярных направлений на новогодние праздники

Москвичам рассказали, как добраться до Рыбинска

В Египте запустили систему tax free для иностранных туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Система tax free существовала в Египте и ранее, однако из-за бюрократических процедур и долгого ожидания возврата она не функционировала в полном объеме. На данный момент власти страны изменили подход и запустили новый сервис.

Что покупают российские туристы? При каких условиях буду возвращать НДС и есть ли еще шанс улететь на Красное море в Новый год? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика