В Египте запустили систему tax free для зарубежных туристов

В Египте запустили систему tax free для иностранных туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Система tax free существовала в Египте и ранее, однако из-за бюрократических процедур и долгого ожидания возврата она не функционировала в полном объеме. На данный момент власти страны изменили подход и запустили новый сервис.

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