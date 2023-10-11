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11 октября, 07:45

Туризм

Российские туристы смогут отправиться по маршруту "Великого чайного пути"

Российские туристы смогут отправиться по маршруту "Великого чайного пути"

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Российские туристы смогут отправиться по маршруту "Великого чайного пути". Россия, Китай и Монголия подписали соглашение о развитии этого туристического направления.

География маршрута в точности совпадает с тем, который был создан в XVIII веке для экспорта китайского чая: через Монголию, регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья в Москву и Петербург.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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