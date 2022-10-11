Некоторые страны ЕС ввели новое требование для получения "шенгена"

"Шенген" теперь можно получить только с полисом европейской страховой компании – такое требование появилось у некоторых стран Евросоюза. Однако россияне не могут оплатить такую страховку, потому что компании ЕС могут страховать только резидентов союза. Такие требования, как отмечают эксперты отрасли, противоречат Европейскому законодательству.

С чем связано новое требование? Как теперь оформлять визы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



