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Туризм

Некоторые страны ЕС ввели новое требование для получения "шенгена"

Некоторые страны ЕС ввели новое требование для получения "шенгена"

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"Шенген" теперь можно получить только с полисом европейской страховой компании – такое требование появилось у некоторых стран Евросоюза. Однако россияне не могут оплатить такую страховку, потому что компании ЕС могут страховать только резидентов союза. Такие требования, как отмечают эксперты отрасли, противоречат Европейскому законодательству.

С чем связано новое требование? Как теперь оформлять визы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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