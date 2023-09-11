РФ предложила пяти государствам полную отмену туристических виз

Россия хочет полностью отменить туристический визовый режим с пятью государствами. Предложения сделали Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он отметил, что полный "безвиз" предложили тем странам, где можно увеличить число премиум-туристов. Ранее в МИД РФ заявили, что ведут переговоры об отмене туристических виз с шестью странами Латинской Америки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.