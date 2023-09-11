11 сентября, 16:15Туризм
РФ предложила пяти государствам полную отмену туристических виз
Россия хочет полностью отменить туристический визовый режим с пятью государствами. Предложения сделали Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Он отметил, что полный "безвиз" предложили тем странам, где можно увеличить число премиум-туристов. Ранее в МИД РФ заявили, что ведут переговоры об отмене туристических виз с шестью странами Латинской Америки.
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