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11 сентября, 08:00

Туризм

В РФ заявили о планах запуска безвизового группового туробмена с Индией

В РФ заявили о планах запуска безвизового группового туробмена с Индией

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Расплатиться картой "Мир" можно будет в Индии, а еще отправится в эту страну станет возможно без получения визы. Речь идет только об организованных группах туристов. Они смогут въехать в страну без визы в 2024 году.

Такой туристический обмен Россия уже осуществляет с Китаем и Ираном. Еще нескольким странам Москва предложила полностью отменить визовый режим. Речь о Кувейте, Омане, Бахрейне, Саудовской Аравии и Малайзии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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