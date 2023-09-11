В РФ заявили о планах запуска безвизового группового туробмена с Индией

Расплатиться картой "Мир" можно будет в Индии, а еще отправится в эту страну станет возможно без получения визы. Речь идет только об организованных группах туристов. Они смогут въехать в страну без визы в 2024 году.

Такой туристический обмен Россия уже осуществляет с Китаем и Ираном. Еще нескольким странам Москва предложила полностью отменить визовый режим. Речь о Кувейте, Омане, Бахрейне, Саудовской Аравии и Малайзии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.