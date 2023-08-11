07:30Туризм
Первая группа туристов из Китая прибыла в РФ в рамках безвизового режима
Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию в рамках соглашения о безвизовом обмене. Их встретили в аэропорту Шереметьево.
Всего в составе 23 человека. Путешественников из КНР ждет недельная программа в Москве и Санкт-Петербурге. А на следующей неделе приедут еще несколько групп. В их программе будет отдых не только в столице, но и еще в нескольких регионах страны.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.