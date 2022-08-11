Туристы из РФ активно раскупают туры в Таиланд на осенне-зимний сезон

Туристы из России активно раскупают туры в Таиланд на осенне-зимний сезон. Количество продаж путевок туда с начала года выросло в 10–12 раз. Больше всего бронирований приходится на новогодние праздники.

Какие варианты перелетов существуют? Во сколько обойдется проживание в стране? И какие деньги и карты везти с собой? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.