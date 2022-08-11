Россияне раскупают туры в Таиланд на зиму, в том числе на Новый год. Туроператоры называют спрос высоким, хотя впереди еще несколько месяцев.

Сможет ли Таиланд сравниться с Турцией по популярности? Выгодно ли покупать путевки сейчас, как добираться и изменились ли цены в юго-восточной Азии? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.