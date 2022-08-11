Российские туристы активно раскупают туры в Таиланд на осенне-зимний сезон

Туристы из России активно раскупают туры в Таиланд на осенне-зимний сезон. Количество продаж путевок туда с начала года выросло в 10–12 раз. Больше всего бронирований приходится на новогодние праздники.

Стоимость тура с прямым перелетом "Аэрофлота" начинается от 245 тысяч рублей за 12 ночей. И это в отель три звезды без питания на двоих. Перелет со стыковками выходит дешевле, но занимает больше времени на дорогу. По данным туроператоров, такой перелет пользуется повышенным спросом.

Какие варианты перелетов существуют? Во сколько обойдется проживание в стране? И какие деньги и карты везти с собой? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.