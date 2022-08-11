Россиянам рассказали об особенностях отдыха в Сочи

В рубрике "Семь кругов Адлера" телеканал Москва 24 рассказывает об особенностях отдыха на российских курортах. Туроператоры назвали самые популярные южные направления для отдыха в бархатный сезон. Данные приводит АТОР.

Чаще всего россияне бронируют путевки в Сочи. На втором месте – Абхазия. Там более низкие цены, чем в Краснодарском крае.

Как сообщают туристы, отдых в Сочи этим летом сильно подорожал – от питания до проживания. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.