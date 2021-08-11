С 1 ноября Египет установит минимальные цены на размещение в гостиницах. Номер в пятизвездочном отеле будет стоить от 40 долларов за ночь, а в четырехзвездочном – 28 долларов. Об этом заявил глава Минтуризма.

По его словам, уже несколько дней по отелям ходят специальные комиссии и проверяют уровень сервиса.

В Египте отдыхает корреспондент телеканала Москва 24 Полина Ганичева. Она уже рассказывала про перелет и отель, а теперь поделилась, чем заняться за пределами гостиницы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.