"Актуальный репортаж": эксперты рассказали, как непогода в Кубани повлияет на туризм

Обращений от туристов с просьбой о переселении из-за ливней в Сочи пока не поступало, говорят туроператоры. Но они уверены, что на фоне кубанской непогоды вырастет число желающих отдохнуть в Крыму.

Что делать тем, кто во время стихии оказался в самом ее эпицентре, можно ли получить компенсацию или вернуть деньги? И получится ли перенести даты отпуска, если отправление назначено на ближайшие дни? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.