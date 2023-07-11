"Актуальный репортаж": эксперты рассказали, как непогода в Кубани повлияет на туризм

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Туризм

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Обращений от туристов с просьбой о переселении из-за ливней в Сочи пока не поступало, говорят туроператоры. Но они уверены, что на фоне кубанской непогоды вырастет число желающих отдохнуть в Крыму.

Что делать тем, кто во время стихии оказался в самом ее эпицентре, можно ли получить компенсацию или вернуть деньги? И получится ли перенести даты отпуска, если отправление назначено на ближайшие дни? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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