Антиковидные правила начали ужесточать на зарубежных курортах

Антиковидные меры начали ужесточать на курортах. В Турции медицинская ассоциация обратилась к правительству с просьбой вернуть обязательное ношение масок, так как заболеваемость выросла в восемь раз с начала лета. А туристам в отелях начали выдавать наборы средств индивидуальной защиты.

Во Франции за сутки выявили свыше 150 тысяч заболевших. В Германии зафиксировали коронавирус почти у 140 тысяч жителей. Итальянский Минздрав настойчиво призвал власти принять жесткие меры санитарной безопасности, в том числе и на въезде для гостей страны.

Подробнее о том, о каких ограничениях нужно знать, собираясь на отдых, – в эфире телеканала Москва 24.