На зарубежных курортах начали ужесточать антиковидные меры

На некоторых курортах начали ужесточать антиковидные меры. Маски вновь обязательны на Кипре. Растет число заболевших в Греции, Италии, Германии.

В Турции тоже очередная вспышка COVID-19. В отелях туристам начали выдавать наборы средств индивидуальной защиты. О каких ограничениях нужно знать, собираясь на отдых? И где безопаснее всего? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.