Москвичам рассказали об отдыхе в Подмосковье

В длинные выходные многие москвичи отправились в Сочи и Крым. Немало и тех, кто отправился на дачи.

Популярностью сейчас пользуются и подмосковные отели. Есть ли в них еще свободные места и сколько стоит такой отдых? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.