Москвичам рассказали об аренде дачи в деревне Мишнево

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Деревня Мишнево находится в 38 километрах от МКАД по Фряновскому шоссе. Можно добраться и от станции метро "Щелковская" на автобусе, но с пересадкой.

За 62 тысячи рублей в месяц там сдают двухэтажный дом 200 квадратов. Владельцы сразу предупреждают, что в нем запрещено курить и содержать животных. Есть две спальни, кухня-столовая, санузел, душевая, бассейн. Участок 3 сотки с беседкой, мангалом и баней. Также в пешей доступности есть речка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.