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11:15

Туризм

Спрос на авиабилеты из России в Грузию за сутки вырос в пять раз – агрегаторы

Спрос на авиабилеты из России в Грузию за сутки вырос в пять раз – агрегаторы

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Спрос на авиабилеты из России в Грузию за сутки вырос в пять раз, сообщают агрегаторы. С российской стороны визовый режим отменили и сняли запрет для авиакомпаний РФ. Правила вступят в силу с 15 мая, но операторы уже ждут дальнейших указаний.

Желающих поехать отдыхать, особенно прямым рейсом, оказалось много. Минтранс 10 мая анонсировал семь полетов в неделю до Тбилиси и обратно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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