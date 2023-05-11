Спрос на авиабилеты из России в Грузию за сутки вырос в пять раз – агрегаторы

Спрос на авиабилеты из России в Грузию за сутки вырос в пять раз, сообщают агрегаторы. С российской стороны визовый режим отменили и сняли запрет для авиакомпаний РФ. Правила вступят в силу с 15 мая, но операторы уже ждут дальнейших указаний.

Желающих поехать отдыхать, особенно прямым рейсом, оказалось много. Минтранс 10 мая анонсировал семь полетов в неделю до Тбилиси и обратно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.