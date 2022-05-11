Москвичи рассказали об отдыхе во время майских праздников

В столичных аэропортах 11 мая было многолюдно. Люди возвращаются после майских праздников.

Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Казань – стали самыми популярными направлениями. Сколько стоят билеты в горячий сезон? И какие впечатления у москвичей?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.