Санкт-Петербург принял более полумиллиона туристов в майские праздники

Больше полумиллиона человек посетили Санкт-Петербург на майских праздниках. Такие данные привел городской комитет по развитию туризма.

Многие провели длинные выходные в Сочи и Анапе. Например, в Сочи на майских праздниках было 248 тысяч туристов. Это на 6,8% больше, чем было в мае в 2021 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.