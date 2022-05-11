Российские туристы не пострадали в беспорядках на Шри-Ланке – АТОР

Российские туристы не пострадали в беспорядках на Шри-Ланке. В Ассоциации туроператоров России сообщают, что протесты на острове практически никак не сказываются на отдыхающих.

В тоже время управление по развитию туризма Шри-Ланки призывает иностранных гостей оставаться в своих отелях. Об этом сообщает ТАСС. Местные СМИ пишут, что протестующие заблокировали аэропорт. Демонстрации идут круглосуточно, хотя власти страны и объявили комендантский час.

За минувшую ночь в стране сожгли более сотни особняков, принадлежащих местным политикам и бизнесменам. Количество жертв неизвестно. Протестующие требуют отставки правительства. Премьер-министр страны Махинда Раджапакса уже ушел с поста.

Причина протестов – экономический кризис в стране, еще 12 апреля власти объявили дефолт. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.