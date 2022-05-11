Более 500 тыс человек посетили Санкт-Петербург в майские праздники

Больше полумиллиона человек посетили Санкт-Петербург на майских праздниках. Такие данные привел городской комитет по развитию туризма.

Многие провели длинные выходные в Сочи и Анапе. Накануне в столичных аэропортах был ажиотаж, заторы образовывались на въезде в город.

Куда еще направлялись туристы в праздники? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.