Россия и Греция на следующей неделе обсудят возобновление авиасообщения

Греция и Россия согласуют дату возобновления авиасообщения на следующей неделе. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы греческого МИД по итогам видеоконференции, которую провели сопредседатели смешанной межправительственной российско-греческой комиссии – первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Ранее стало известно, что Греция продлила ограничение на въезд четырех тысяч россиян в неделю до 14 мая, когда полностью откроются границы для туристов.