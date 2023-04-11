В России разработают концепцию развития автотуризма

Путешествие в доме на колесах в России выведут на новый уровень. В стране разрабатывается единая концепция автотуризма.

Первые результаты новой программы в правительстве обещают к 2025 году. При этом эксперты туротрасли заявили, что уже есть эффект от популярности автопутешествий. Например, покрытие старых дорог обновляют, а также строят новые магистрали.

Насколько выгоден будет такой вид туризма? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.