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07:45

Туризм

В России разработают концепцию развития автотуризма

В России разработают концепцию развития автотуризма

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Горнолыжный сезон на Эльбрусе в разгаре

Россияне с мая смогут путешествовать в Турцию на пароме из Сочи

Путешествие в доме на колесах в России выведут на новый уровень. В стране разрабатывается единая концепция автотуризма.

Первые результаты новой программы в правительстве обещают к 2025 году. При этом эксперты туротрасли заявили, что уже есть эффект от популярности автопутешествий. Например, покрытие старых дорог обновляют, а также строят новые магистрали.

Насколько выгоден будет такой вид туризма? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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