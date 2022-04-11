Телеканал Москва 24 узнал, сколько стоит добраться до Нижнего Новгорода

Телеканал Москва 24 в рубрике "Май холлидейз" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Добраться до Нижнего Новгорода можно на самолете. Время в пути составит 1 час и 10 минут. Билеты можно найти за 2,4 тысячи рублей. Чуть дольше придется ехать на поезде – почти четыре часа. При этом билеты можно купить около тысячи рублей.

Дорога на машине займет около 7,5 часов. За бензин придется отдать порядка 1,7 тысячи рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.