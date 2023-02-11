Около 200 туристов из Москвы застряли в аэропорту Дели

Около 200 туристов из Москвы весь день просидели в аэпрорту Дели. Они должны были вылететь еще ранним утром, но у самолета "Аэрофлота" на взлетно-посадочной полосе лопнуло шасси.

В итоге почти четыре часа пассажиры прождали в самолете, а затем их временно разместили в отеле. При этом у многих не было возможности ничего купить, поскольку иностранную валюту они специально потратили перед вылетом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

