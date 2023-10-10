10 октября, 07:30Туризм
Названы популярные направления у россиян на новогодние праздники
Новогодние праздники в этом году москвичи предпочитают проводить в Таиланде. Королевство стало самым популярным направлением среди россиян. В декабре туда отправятся почти 300 тысяч человек.
Второе место рейтинга заняли Объединенные Арабские Эмираты. А почти четверть путешественников не собираются покидать границы страны и встретить Новый год на российских курортах.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.