Названы популярные направления у россиян на новогодние праздники

Новогодние праздники в этом году москвичи предпочитают проводить в Таиланде. Королевство стало самым популярным направлением среди россиян. В декабре туда отправятся почти 300 тысяч человек.

Второе место рейтинга заняли Объединенные Арабские Эмираты. А почти четверть путешественников не собираются покидать границы страны и встретить Новый год на российских курортах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.