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10 октября, 07:30

Туризм

Названы популярные направления у россиян на новогодние праздники

Названы популярные направления у россиян на новогодние праздники

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Новогодние праздники в этом году москвичи предпочитают проводить в Таиланде. Королевство стало самым популярным направлением среди россиян. В декабре туда отправятся почти 300 тысяч человек.

Второе место рейтинга заняли Объединенные Арабские Эмираты. А почти четверть путешественников не собираются покидать границы страны и встретить Новый год на российских курортах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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