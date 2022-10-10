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Туризм

В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений для поездок в Крым

В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений для поездок в Крым

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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что транспортных ограничений для поездок в Крым и Севастополь в данный момент нет. Она отметила, что возможностью бесплатного продления проживания на полуострове воспользовались около тысячи человек.

По данным ведомства, весь бизнес Крыма с пониманием отнесся к сложившейся ситуации. А в ближайшие дни Ростуризм представит правительству предложения по поддержке туристической отрасли в регионе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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