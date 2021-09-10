Таиланд с 1 октября откроет для иностранных туристов Бангкок и Паттайю

Таиланд откроет для иностранных туристов Бангкок, Паттайю и еще несколько регионов с 1 октября. Правда, через границу пустят только привитых путешественников, к тому же сдавших ПЦР-тест.

Вакцину "Спутник V" в Тайланде признали. Перед поездкой туристы должны получить сертификат о въезде и оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на 100 тысяч долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.