Ростуризм объявил о завершении очередного этапа продаж туров по России с кешбэком

Туров с кешбэком в этом году больше не будет. Ростуризм завершил программу раньше срока, то есть еще до 14 сентября.

Она оказалась такой популярной у туристов, что выделенные на поездки деньги закончились. С начала года на туры с кешбэком потратили 34 миллиарда рублей, почти 7 миллиардов рублей вернули россиянам.

Наибольший спрос в Ростуризме отмечают на Кубань и в Крым. Пользуются популярностью туры и на Алтай, а еще отдых в Татарстане, Калининграде, Петербурге и в Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.