Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию в рамках безвизового режима. Всего в ее составе 23 человека, их ждет недельная программа в Москве и Петербурге.

Как отметили специалисты, групповой безвизовой механизм помогает туристам прежде всего сэкономить средства. Групповые безвизовые поездки обойдутся примерно на 20–30% дешевле, чем индивидуальные.

При этом на следующей неделе в Китай по групповому безвизу смогут отправиться россияне. Об этом сообщили в Минэкономразвития. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.