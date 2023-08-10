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10 августа, 19:45

Туризм

Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию в рамках безвизового режима

Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию в рамках безвизового режима

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Первая группа туристов из Китая прибыла в Россию в рамках безвизового режима. Всего в ее составе 23 человека, их ждет недельная программа в Москве и Петербурге.

Как отметили специалисты, групповой безвизовой механизм помогает туристам прежде всего сэкономить средства. Групповые безвизовые поездки обойдутся примерно на 20–30% дешевле, чем индивидуальные.

При этом на следующей неделе в Китай по групповому безвизу смогут отправиться россияне. Об этом сообщили в Минэкономразвития. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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