Ростуризм выразил надежду, что Европа не будет ограничивать въезд для российских туристов

Ростуризм рассчитывает, что большинство европейских стран не будут ограничивать въезд российских туристов. Об этом сообщила глава ведомства.

За последний месяц россияне забронировали в полтора раза больше отелей за границей, чем в июне. В основном из России едут в Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию. С этими странами есть сухопутные границы, от туда туристы отправляются дальше на Запад.

Так, в Финляндии спрос на размещение вырос в четыре раза, а в Латвии – на 65%.

В какие европейские страны проще получить визу? Сколько займет оформление? И во сколько обойдется такая поездка? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.