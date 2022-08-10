Российские туристы получат рейсы для отдыха в Доминикане. Один из операторов запустил продажу путевок с перелетом через Турцию. При этом клиентам предлагают задержаться в Анталье или на другом курорте как на пару часов, так и на несколько дней. Туры с вылетом из Москвы начинаются с 15 октября.

Несмотря на сравнительно высокий ценник, предложение будет востребовано у россиян, посчитали эксперты. Ведь Доминикана хорошо известна любителям пляжного отдыха, при этом выбор стран с прямым перелетом ограничен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.