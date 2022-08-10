Российских туристов перестали пускать в средневековый замок во Франции. В Грузии есть бар, который ввел оскорбительные "визы" для наших граждан. За границей все чаще стали происходить случаи, когда россиянам просто отказываются продавать вещи – чемоданы и даже купальные принадлежности.

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