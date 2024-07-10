Новости регионов: в России вводится туристический налог

В России вводится туристический налог. Он будет местным. Муниципалитеты смогут сами определять его размер. Уплачиваться туристический налог будет в бюджет по месту нахождения гостиниц.

Между тем площадь пожара на складе вторсырья в Волгограде, где загорелся картон, увеличилась до 1 200 "квадратов". Как сообщают в МЧС, огонь с открытой площадки перекинулся на одноэтажное железобетонное здание. На месте работают более 70 специалистов. Причины возникновения пожара пока уточняются.

Тем временем прогулочный самолет разбился в Татарстане. Погибли три человека, среди них – один ребенок. Инцидент произошел в районе поселка Камское Устье. Как сообщают в экстренных службах, судно пролетало над кемпингом. Пилот выполнял маневр на низкой высоте, после чего самолет рухнул и моментально вспыхнул.

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